Novo trailer de Deadpool & Wolverine revela encontro inédito A Marvel Studios divulgou o novo trailer de Deadpool & Wolverine nesta segunda-feira (22). As novas cenas mostram o encontro do mercenário...

Alto contraste

A+

A-

Deadpool & Wolverine ganha novo trailer; Hugh Jackman retorna

A Marvel Studios divulgou o novo trailer de Deadpool & Wolverine nesta segunda-feira (22). As novas cenas mostram o encontro do mercenário tagarela com o mais popular integrante dos X-Men. Deadpool & Wolverine é o primeiro filme dos mutantes desde a compra da Fox pela Disney, em 2019.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Resultado da Super Sete 535 hoje (22/04/2024); prêmio R$ 500 mil

• Deadpool & Wolverine ganha novo trailer; Hugh Jackman retorna

• Resultado da Dupla Sena 2653 hoje (22/04/2024); prêmio R$ 1,7 milhão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.