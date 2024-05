Operação de reintegração de posse retira 100 famílias de terreno em Curitiba O Poder Judiciário do Estado do Paraná autorizou nesta sexta-feira (10) uma operação de reintegração de posse na Cidade Industrial...

Reintegração de posse retira 100 famílias de lote na Cidade Industrial de Curitiba

O Poder Judiciário do Estado do Paraná autorizou nesta sexta-feira (10) uma operação de reintegração de posse na Cidade Industrial de Curitiba. Em um terreno, formado por dois lotes, cerca de 100 famílias foram convidadas a deixar o local, após um pedido do proprietário do local.

