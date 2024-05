Ric |Do R7

Operação Farmers: prisão de suspeitos de golpes milionários em produtores rurais

Suspeitos de aplicar golpes milionários em produtores rurais são presos no PR

Três homens foram presos em Paranaguá, no litoral do Paraná, suspeitos de aplicar golpes milionários em produtores rurais do estado de Goiás. O prejuízo às vítimas passa dos R$ 10 milhões.

