Operação policial apreende 64 kg de cocaína em caminhonete no PR

Cão farejador encontra 64 kg de cocaína em caminhonete no PR

A Polícia Militar deflagrou nesta quinta-feira (25) uma operação na PR-482, próximo à Nova Olímpia, no Noroeste do Paraná, para apreender drogas que estariam sendo transportadas pelas rodovias paranaenses. As equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária chamada de Canil, que é a que atua com auxílio de cães farejadores, e do do Serviço Reservado do 25º Batalhão de Polícia Militar, decidiram abordar uma caminhonete S10 às margens da estrada.

