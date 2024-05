Operação policial desarticula esquema criminoso envolvendo Jogo do Tigrinho

Ric |Do R7

Suspeitos de divulgar Jogo do Tigrinho são alvo de nova operação da polícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou na manhã desta segunda-feira (13), um novo desdobramento da operação que investiga crimes por meio do “Jogo do Tigrinho”. Foram expedidos três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão contra suspeitos de lesar vítimas através de jogos de azar pelas redes sociais.

