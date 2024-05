Operação policial investiga suspeitos de aterrorizar passageiros em ônibus no Paraná Uma operação policial deflagrada na manhã desta sexta-feira (10) mira suspeitos de cometerem assaltos em ônibus de turismo que cruzam...

Suspeitos de aterrorizar passageiros em ônibus são alvo de operação no Paraná

Uma operação policial deflagrada na manhã desta sexta-feira (10) mira suspeitos de cometerem assaltos em ônibus de turismo que cruzam as estradas do Paraná. A ação em conjunto entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), cumpre cinco mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e três de busca e apreensão.

