Paraná Clube brilha em vitória contra Apucarana O Paraná Clube venceu o Apucarana por 3 a 0 neste sábado (11), no Couto Pereira. Com isso, o Tricolor chegou à segunda vitória e...

Paraná Clube vence Apucarana no Couto e segue 100% na Divisão de Acesso

O Paraná Clube venceu o Apucarana por 3 a 0 neste sábado (11), no Couto Pereira. Com isso, o Tricolor chegou à segunda vitória e seguiu 100% na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

