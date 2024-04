Paraná Clube confirma jogos em estádios icônicos de Curitiba O Paraná Clube vai jogar na Arena da Baixada, a casa do Athletico, e no Couto Pereira, estádio do Coritiba, nas primeiras rodadas...

Paraná Clube confirma jogos como mandante na Arena da Baixada e no Couto Pereira

O Paraná Clube vai jogar na Arena da Baixada, a casa do Athletico, e no Couto Pereira, estádio do Coritiba, nas primeiras rodadas da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de 2024.

