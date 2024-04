Paraná Clube lança campanha emocionante em busca do acesso Faltando menos de uma semana para a estreia do Paraná Clube na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, o time divulgou nesta...

Paraná Clube faz campanha por acesso e viraliza: “o coração vai voltar a bater”

Faltando menos de uma semana para a estreia do Paraná Clube na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, o time divulgou nesta segunda-feira (29) uma campanha convidando o torcedor para comparecer aos cinco jogos do tricolor que serão disputados em casa.

