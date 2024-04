Paraná Clube vence jogo-treino contra o Sub-20 do Coritiba O Paraná Clube venceu o time sub-20 do Coritiba por 2 a 0 em jogo-treino nesta terça-feira (16), no CT Ninho da Gralha. O atacante...

Ric| 16/04/2024 - 21h33 (Atualizado em 16/04/2024 - 21h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share