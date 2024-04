Paraná em alerta: epidemia de dengue atinge níveis alarmantes O Paraná está passando pela pior epidemia de dengue dos últimos 20 anos. De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado, 260...

Alto contraste

A+

A-

Paraná é terceiro estado com maior incidência de dengue; veja como prevenir

O Paraná está passando pela pior epidemia de dengue dos últimos 20 anos. De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado, 260.517 casos foram confirmados com 171 mortes durante o período epidemiológico, que começou em julho de 2023. Isso deixa o Paraná como terceiro estado com maior incidência e o primeiro em números absolutos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Guia para fãs: como se preparar para um show internacional em Curitiba

• Paraná é terceiro estado com maior incidência de dengue; veja como prevenir

• Entenda a influência do sertanejo universitário na moda jovem



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.