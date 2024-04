Paraná enfrenta desafios financeiros em 2024 O Paraná é uma das 23 unidades federativas, entre as 27, com maior déficit orçamentário e que deve fechar 2024 com as contas no vermelho...

Paraná está entre cinco estados com pior déficit orçamentário, aponta estudo

O Paraná é uma das 23 unidades federativas, entre as 27, com maior déficit orçamentário e que deve fechar 2024 com as contas no vermelho. Em estudo divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base em dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e divulgado na sexta-feira (26), ele aparece entre os cinco piores (em quarto lugar), com valor negativo estimado em R$ 3,5 bilhões.

