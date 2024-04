Passageiros se unem para empurrar ônibus quebrado no Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

VÍDEO: Ônibus quebra e passageiros empurram coletivo para ‘pegar no tranco’ VÍDEO: Ônibus quebra e passageiros empurram coletivo para ‘pegar no tranco’ (Ric)

Um homem registrou o momento em que um ônibus do transporte coletivo quebrou e teve que ser empurrado pelos próprios passageiros para 'pegar no tranco'. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (20) na Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• VÍDEO: Ônibus quebra e passageiros empurram coletivo para ‘pegar no tranco’

• Deputada gasta R$ 13 mil em viagem à Rússia; veja gastos da Alep até fevereiro

• Pedágio volta a ser cobrado no Paraná neste sábado (23); veja locais e valores

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.