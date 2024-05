Paulo Autuori chega ao Coritiba com planos ambiciosos Paulo Autuori foi apresentado como o novo diretor técnico do Coritiba nesta segunda-feira (13), no CT da Graciosa. O profissional...

Alto contraste

A+

A-

Coritiba: Autuori fala da busca por técnico e não descarta efetivação de James Freitas

Paulo Autuori foi apresentado como o novo diretor técnico do Coritiba nesta segunda-feira (13), no CT da Graciosa. O profissional falou, entre outros temas, sobre a busca por um novo técnico e não descartou a possibilidade de efetivação do interino James Freitas no cargo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• ‘Em Movimento’ conta história da Geanine e da Elisa, mãe e filha, unidas pela corrida

• Crianças mostram talento e se destacam em aulas de beach tennis na arena Match Point

• Temperatura não passa dos 13°C durante o dia na terça-feira (14), em Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.