Peixes com cocaína: alerta sobre contaminação de animais marinhos

Peixes com cocaína: animais são contaminados após vazamento de esgoto Peixes com cocaína: animais são contaminados após vazamento de esgoto (Ric)

A Agência Ambiental da Inglaterra fez um alerta na última quarta-feira (27) sobre peixes com cocaína devido às tempestades que provocaram o aumento de vazamento de esgoto no mar. Segundo a entidade, a costa do Reino Unido está repleta de animais marinhos contaminados com a droga.

