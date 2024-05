Pelotas e outros municípios do RS em alerta: evacuação de moradores solicitada As prefeituras do município de Pelotas, São Lourenço do Sul e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, solicitaram que os moradores evacuem...

Alto contraste

A+

A-

Pelotas e outros municípios do RS pedem evacuação de moradores

As prefeituras do município de Pelotas, São Lourenço do Sul e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, solicitaram que os moradores evacuem as áreas com risco de inundação nesta sexta-feira (10).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Cavalo morre após ficar preso em casa no Rio Grande do Sul

• Balanço Geral e Ver Mais Oeste Ao Vivo | 10/05/2024

• Balanço Geral e Ver Mais Maringá Ao Vivo | 10/05/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.