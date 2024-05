Alto contraste

Pilotos se emocionam ao conhecer jovem que recebeu coração transportado por eles

Dois Pilotos da Divisão Aérea da Casa Militar do Paraná conheceram nesta quinta-feira (16) uma paciente que recebeu um coração transportado por eles no ano passado. Os comandantes Gustavo Sakakihara e Valter Obiava, encontraram Sofia Ramos, de 15 anos, no hangar do Aeroporto do Bacacheri.

