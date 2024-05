Polêmica em Piraquara: Câmara aprova aumento de salários de prefeito e vice

Ric |Do R7

Câmara de Piraquara aprova aumento do salário de prefeito e vice em até 124%

Durante uma sessão nesta terça-feira (22), na Câmara Municipal de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), os vereadores do município aprovaram o aumento dos próprios salários, além do aumento da remuneração do prefeito, vice e secretários.

