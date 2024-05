Polícia apreende mais de 900 kg de drogas escondidos em motorhome no bairro Cajuru Um esquema de venda de drogas que utilizava um motorhome para enganar as autoridades foi desbaratado pela polícia na noite de sexta...

Alto contraste

A+

A-

Polícia encontra droga escondida em motorhome e prende dois suspeitos

Um esquema de venda de drogas que utilizava um motorhome para enganar as autoridades foi desbaratado pela polícia na noite de sexta-feira (10), no bairro Cajuru. Depois de desvendar o funcionamento do esquema, uma equipe da Rotam, da Polícia Militar (PM), abordou o motorista do veículo, que supostamente faria uma viagem a lazer, e encontrou grande quantidade de droga escondida no motorhome.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Polícia encontra droga escondida em motorhome e prende dois suspeitos

• Apresentador Cesar Setti morre eletrocutado em Piraquara

• Assista o RIC Rural ao vivo | 12/05/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.