Polícia divulga imagens chocantes de homicídio em Curitiba

Imagens de homicídio em Curitiba e de suspeito de crime são divulgadas; vídeo

Imagens de um homicídio que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2023, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, foram divulgados pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quinta-feira (16). Na ocasião, o porteiro Daniel de Campos, de 41 anos, recebeu tiros de arma de fogo e a motivação estaria ligada a uma discussão anterior, conforme as investigações. (Assista ao vídeo abaixo)

