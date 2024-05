Polícia invade cativeiro e liberta idoso sequestrado em Londrina Os suspeitos de sequestrar um idoso de 87 anos, em Londrina, no norte do Paraná, no último sábado (11), são vizinhos da vitima. De...

Alto contraste

A+

A-

Suspeitos de sequestrar idoso em Londrina são vizinhos da vítima

Os suspeitos de sequestrar um idoso de 87 anos, em Londrina, no norte do Paraná, no último sábado (11), são vizinhos da vitima. De acordo com a Polícia Civil, os dois homens apontados como autores do crime conheciam o idoso há cerca de um ano, quando o ajudaram a carregar sua mudança.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jogos do Athletico: veja como fica a agenda com a paralisação do Brasileirão

• Motorista tem mal súbito, caminhão invade condomínio e só para ao lado da casa

• Suspeitos de sequestrar idoso em Londrina são vizinhos da vítima



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.