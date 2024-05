Polícia prende suspeito de morte de professor no Sítio Cercado ![CDATA[ A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois suspeitos de envolvimento na morte do professor Fábio...

Suspeitos de envolvimento em morte de professor no Sítio Cercado são presos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois suspeitos de envolvimento na morte do professor Fábio Calegari, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O crime aconteceu em março deste ano e a vítima morreu após ser baleada após ter o carro emparelhado em um semáforo. Na sequência, o carro do professor ainda bateu em uma grade de proteção, instalada em frente a uma creche.

