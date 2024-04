Polícia Rodoviária Estadual apreende caminhão paraguaio com drogas no Paraná A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu um caminhão paraguaio carregado com drogas nesta terça-feira (23) na PR-317, próximo...

PRE apreende caminhão paraguaio carregado com drogas no Paraná

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu um caminhão paraguaio carregado com drogas nesta terça-feira (23) na PR-317, próximo a Iguaraçu, região norte do Paraná. O motorista também transportava arroz para esconder os pacotes com mais de uma tonelada de maconha.

