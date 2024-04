Policial militar Ana Clara Barreto Migliori é sepultada após acidente na BR-369

Alto contraste

Policial militar que morreu em acidente na BR-369 é sepultada

Ana Clara Barreto Migliori, policial militar que morreu em um acidente de trânsito na BR-369, foi sepultada na manhã desta quinta-feira (25). A jovem, de 23 anos, estava no carro com dois colegas de trabalho, que ficaram feridos. O veículo colidiu com uma caminhonete na região de Cornélio Procópio, no norte do Paraná, nesta quarta (24).

