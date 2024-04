Alto contraste

Policial morre em casa e corpo é devorado por cachorros que ficaram sem comida

Um policial militar morreu e teve o corpo devorado pelos próprios cachorros após os animais ficarem sem comida. O cadáver do homem foi encontrado no último domingo (21) na chácara onde ele morava, em Pirenópolis (GO), no entorno do Distrito Federal.

