Prepare-se para o show da The Calling em Curitiba! A banda americana The Calling chega em Curitiba no dia 9 de maio no Teatro Positivo. O show faz parte da turnê que a banda faz pela...

Guia de sobrevivência para fãs: Como se preparar para o show da The Calling

A banda americana The Calling chega em Curitiba no dia 9 de maio no Teatro Positivo. O show faz parte da turnê que a banda faz pela América Latina, que vai desde abril até junho de 2024. Confira detalhes sobre o show para você se preparar.

