Previsão de queda brusca nas temperaturas no Sul do Brasil

Com risco de geada, temperaturas no Sul devem cair nesta semana

O Sul do Brasil vai enfrentar uma queda brusca nas temperaturas nos próximos dias após a passagem de uma frente fria nesta quarta-feira (17), marcando também o primeiro frio do outono. Esta massa de ar frio resultará em dias ensolarados e com poucas nuvens, mas também aumentando a sensação de frio, havendo risco de geadas.

