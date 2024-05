Previsão do tempo: Curitiba terá dia mais frio da semana, com mínima de 5°C Esta quarta-feira (28) será o dia mais frio desta semana. Com previsão de geada e tempo firme em todo o Paraná, em Curitiba a mínima...

Ric|Do R7 29/05/2024 - 07h48 (Atualizado em 29/05/2024 - 07h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share