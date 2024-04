Previsão do tempo: Curitiba terá dia nublado com máxima de 20ºC A quinta-feira (25) promete ser de tempo fechado e com temperatura mais amena em Curitiba, de acordo com previsão do Simepar. Quem...

25/04/2024

