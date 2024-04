Previsão do tempo: Final de semana ensolarado com temperaturas altas em Curitiba O final de semana promete ser ensolarado e com altas temperaturas em Curitiba. De acordo com previsão do Simepar, as máximas entre...

Ric| 26/04/2024 - 22h13 (Atualizado em 26/04/2024 - 22h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share