Professor é acusado de promover brigas em sala de aula Um professor do ensino fundamental da cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, está sendo acusado por promover um “clubinho da...

Alto contraste

A+

A-

“Clubinho da luta”: professor é acusado de promover brigas em sala de aula

Um professor do ensino fundamental da cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, está sendo acusado por promover um “clubinho da luta” entre crianças da mesma sala. As denúncias começaram em novembro do ano passado e o caso chamou atenção neste fim de semana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• “Clubinho da luta”: professor é acusado de promover brigas em sala de aula

• Jovem motociclista perde o controle e bate contra uma van estacionada

• Homem é preso por instalar câmera escondida em banheiro de casa alugada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.