Projeto de pesquisa recruta pacientes com depressão para tratamento no PR

Um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), no norte do Paraná, recruta pacientes diagnosticados com depressão para participarem de um tratamento gratuito e possível participação em um estudo internacional.

