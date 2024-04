Psicóloga encontrada morta em clínica choca cidade de Assu Uma psicóloga de 42 anos foi encontrada morta e amarrada dentro da clínica onde trabalhava, em Assu, no Rio Grande do Norte, na última...

Alto contraste

A+

A-

Psicóloga é encontrada morta e amarrada dentro de clínica; suspeito é preso

Uma psicóloga de 42 anos foi encontrada morta e amarrada dentro da clínica onde trabalhava, em Assu, no Rio Grande do Norte, na última terça-feira (23). Um homem, suspeito de ser o autor do crime, foi preso no mesmo dia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Da TV para os cassinos, o sucesso do Crazy Time

• Homem morre eletrocutado ao tentar roubar fios de cobre, no PR

• 🩵 O Matheus Furlan é jornalista e é claro que ele também não perdeu tempo e entrou na trend🤣



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.