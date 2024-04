Real Madrid elimina o City na Champions e avança para as semifinais Após grande jogo de 3 a 3 em Madrid na semana passada, o Real Madrid precisou ir para os pênaltis com o Manchester City após novo...

Real Madrid elimina o City na Champions; confira as semifinais

Após grande jogo de 3 a 3 em Madrid na semana passada, o Real Madrid precisou ir para os pênaltis com o Manchester City após novo empate por 1 a 1, o time visitante levou a melhor por 4×3 e está na semifinal da UEFA Champions League. A equipe de Carlo Ancelotti enfrentará o Bayern de Munique, que após empate de 2 a 2 no jogo de ida, buscou a classificação em casa com gol de Kimmich.

