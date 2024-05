Ric |Do R7

Recorde de produção de café no Paraná em destaque A safra paranaense de café em 2024 está projetada entre 700 e 750 mil sacas, volume que representa uma estabilidade na comparação...

Alto contraste

A+

A-

Safra de café no Paraná pode produzir até 750 mil sacas em 172 municípios

A safra paranaense de café em 2024 está projetada entre 700 e 750 mil sacas, volume que representa uma estabilidade na comparação ao produzido na safra anterior. As informações são do Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 10 a 16 de maio, elaborado pelos técnicos do Departamento de Economia Rural (Deral).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Safra de café no Paraná pode produzir até 750 mil sacas em 172 municípios

• Vítima com deficiência sofre golpe em Irati; suspeito é preso

• Mais dois terminais de Curitiba são integrados a armazéns e sacolões; veja quais



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.