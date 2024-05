Resgate emocionante: Égua é salva após ficar presa em prédio no Rio Grande do Sul Uma égua que estava presa no terceiro andar de um prédio residencial em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi resgatada nesta terça...

Alto contraste

A+

A-

Égua que estava presa em prédio é resgatada no Rio Grande do Sul; vídeo

Uma égua que estava presa no terceiro andar de um prédio residencial em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi resgatada nesta terça-feira (14). Após uma operação que durou cerca de sete horas, o animal foi retirado pela janela com o trabalho de 15 pessoas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Adversário do Paraná Clube, Rio Branco-PR também está 100% e conta com ex-Tricolor

• Motorista de ônibus persegue carro por ruas de Curitiba após acidente

• Égua que estava presa em prédio é resgatada no Rio Grande do Sul; vídeo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.