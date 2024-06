Revelação chocante: suspeito encontra jovem desaparecida para falar sobre gravidez Um homem de 35 anos, considerado o principal suspeito do desaparecimento da jovem Ísis Victoria, de 17 anos, em Tibagi, no Paraná...

Ísis Victoria: suspeito diz que encontrou com jovem para falar sobre gravidez

Um homem de 35 anos, considerado o principal suspeito do desaparecimento da jovem Ísis Victoria, de 17 anos, em Tibagi, no Paraná, revelou que se encontrou com a jovem para falar sobre a gravidez no dia em que ela sumiu. Os dois mantinham um relacionamento escondido e a menor de idade não tinha falado sobre a gestação para a família.

