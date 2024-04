Revelações chocantes: Allana Brittes testemunha momento crucial do caso Daniel

Caso Daniel: Allana diz que viu pai “transtornado” segurando Daniel pelo pescoço Caso Daniel: Allana diz que viu pai “transtornado” segurando Daniel pelo pescoço (Ric)

Allana Brittes, ré do caso Daniel, falou sobre o momento em que viu o pai, Edison Brittes, segurar o jogador pelo pescoço, antes da morte. A informação foi dita durante depoimento da jovem no júri popular que está no segundo dia nesta terça-feira (19).

