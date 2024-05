Ric |Do R7

Rio Branco-PR assume a liderança após vitória sobre o Paraná Clube O Paraná Clube perdeu por 2 a 1, e o Rio Branco-PR virou líder isolado da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Bryam Gomes...

Alto contraste

A+

A-

Paraná Clube perde, e Rio Branco-PR vira líder isolado na Divisão de Acesso

O Paraná Clube perdeu por 2 a 1, e o Rio Branco-PR virou líder isolado da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Bryam Gomes e Caio Vieira anotaram os gols deste sábado (18), no Gigante do Itiberê; Ítalo descontou para o Tricolor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Paraná Clube perde, e Rio Branco-PR vira líder isolado na Divisão de Acesso

• Mick Jagger impressiona fãs com pique em show nos EUA aos 80 anos; assista

• Paraná segue com tempo chuvoso no domingo (19); confira previsão do tempo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.