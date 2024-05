Rio Branco-PR: O desafio invicto contra o Paraná Clube Próximo adversário do Paraná Clube na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, o Rio Branco-PR também está invicto na competição...

Adversário do Paraná Clube, Rio Branco-PR também está 100% e conta com ex-Tricolor

Próximo adversário do Paraná Clube na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, o Rio Branco-PR também está invicto na competição. O time de Fahel Júnior recebe o Tricolor no sábado (18), às 16h, no Gigante do Itiberê, em Paranaguá.

