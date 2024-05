Rio Branco-PR x Paraná Clube: Confronto pela liderança da Divisão de Acesso A terceira rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense tem duelo que definirá a liderança da competição. Únicos com 100%...

Rio Branco-PR x Paraná Clube vale a liderança da Divisão de Acesso; confira os jogos

A terceira rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense tem duelo que definirá a liderança da competição. Únicos com 100% de aproveitamento, Rio Branco-PR e Paraná Clube duelam neste sábado (18), às 16h, no Gigante do Itiberê, em Paranaguá.

