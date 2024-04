Rock in Rio anuncia novidade: 'dia sertanejo' com Luan Santana e Chitãozinho e Xororó O Rock in Rio terá um ‘dia sertanejo’ pela primeira vez na história e vai contar com a presença de Luan Santana e Chitãozinho e Xororó...

Alto contraste

A+

A-

Rock in Rio terá ‘dia sertanejo’ com Luan Santana e Chitãozinho e Xororó

O Rock in Rio terá um ‘dia sertanejo’ pela primeira vez na história e vai contar com a presença de Luan Santana e Chitãozinho e Xororó. Além disso, a cantora Ana Castela também fará parte do setlist.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem troca tiros com a Guarda Municipal, foge e morre em confronto com a PM

• Paraná Clube inicia a venda de ingressos para Divisão de Acesso na terça (30)

• Rock in Rio terá ‘dia sertanejo’ com Luan Santana e Chitãozinho e Xororó



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.