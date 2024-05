Saúde de Tony Ramos: Boletim médico confirma melhora significativa

Ric |Do R7

Saúde de Tony Ramos apresenta “significativa melhora”, afirma boletim médico

Após passar por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural na última quinta-feira (16) a noite, o boletim médico de Tony Ramos diz que a saúde do ator está melhor. A operação ocorreu no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, para conter um sangramento intracraniano.

