Servidor público preso por planejar abuso sexual choca população A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 42 anos, pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil...

Alto contraste

A+

A-

Servidor público é preso por planejar abuso sexual contra bebê no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 42 anos, pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. Ele seria servidor público federal e estava planejando abusar sexualmente de um bebê. A ação ocorreu nesta terça-feira (23) em Arapongas, no norte do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Amigo fiel: cão não sai do lado do dono ferido por supostos assaltantes no centro de Curitiba

• Novas imagens do caso da síndica que teve a casa atingida por vários tiros em Curitiba

• Dono de postos de combustíveis e advogada são indiciados por tortura em Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.