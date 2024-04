Sogro condenado pela morte do ex-genro é preso após 27 anos A Polícia Civil do Paraná realizou no último domingo (21), a prisão de um homem condenado pela morte do ex-genro, que aconteceu em...

Sogro condenado pela morte do ex-genro é preso 27 anos após crime no Paraná (Fábio Dias)

A Polícia Civil do Paraná realizou no último domingo (21), a prisão de um homem condenado pela morte do ex-genro, que aconteceu em 1997. O sogro da vítima, acusado pela morte após uma briga em um bar, foi condenado pelo crime em 2014, entretanto, estava foragido desde a época.

