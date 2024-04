Sorteio da Copa do Brasil: confira os times classificados e saiba onde assistir Será realizado nesta quarta-feira (17), na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o sorteio dos confrontos da 3ª fase...

Sorteio da Copa do Brasil: horário, onde assistir e times da 3ª fase

Será realizado nesta quarta-feira (17), na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o sorteio dos confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil. Ao todo, 32 times estão vivos na competição: 20 conseguiram a classificação na 2ª fase e outros 12 entram nesta fase da Copa do Brasil. É o caso do Athletico, que garantiu a vaga direta ao terminar o Brasileirão 2023 na nona colocação.

