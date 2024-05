Stock Car: Emoção e disputa pela liderança em Cascavel ![CDATA[ O tradicional Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná, recebe neste fim de semana a quarta etapa...

Stock Car chega à Cascavel com disputa emocionante pela liderança

O tradicional Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná, recebe neste fim de semana a quarta etapa da Stock Car. Os carros da principal categoria do automobilismo brasileiro entram na pista já nesta sexta-feira (17), quando acontecem os primeiros treinos livres. As duas corridas da Stock Car Pro Series serão realizadas no sábado (18) e no domingo (19).

