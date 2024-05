Suplente do Conselho Tutelar preso por estupro de vulnerável choca Foz do Iguaçu Um suplente do Conselho Tutelar de Foz do Iguaçu foi preso no último sábado (18), por ter um mandado judicial aberto pelo crime de...

Suplente do Conselho Tutelar é preso por estupro de vulnerável em Foz do Iguaçu

Um suplente do Conselho Tutelar de Foz do Iguaçu foi preso no último sábado (18), por ter um mandado judicial aberto pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil do Paraná, o homem foi preso pela Polícia Militar após uma abordagem de rotina.

