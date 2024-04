Suspeitos de maus-tratos condenados por crime contra animais no Paraná O Ministério Público do Paraná (MPPR) em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, obteve no Judiciário a condenação de duas pessoas...

Suspeitos de maus-tratos contra cavalo e cachorro são condenados no PR

O Ministério Público do Paraná (MPPR) em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, obteve no Judiciário a condenação de duas pessoas. Os suspeitos foram denunciados por crimes de maus-tratos contra cavalo e cachorro. O MPPR divulgou a informação nesta quinta-feira (18).

