Temperatura em queda: Curitiba terá dia mais frio do que a madrugada

Temperatura não passa dos 13°C durante o dia na terça-feira (14), em Curitiba

A frente fria que chega a Curitiba esta semana derruba as temperaturas na cidade nos próximos dias. Além da chuva, os curitibanos devem se preparar para o friozinho típico do outono, com baixas temperaturas principalmente na terça-feira (14), quando a máxima durante o dia não passa dos 13ºC.

